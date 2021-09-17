В США рассказали о планах построить атомные подлодки для Австралии

За счёт сокращения заказа на субмарины типа Virginia Военно-морских сил (ВМС) США могут быть построены атомные подводные лодки для Королевского Военно-морского флота (ВМФ) Австралии. Об этом Breaking Defense рассказал научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк. По его словам, такое решение может быть частью плана администрации Джо Байдена, так как, возможно, это всё ещё 12 атомных подлодок для альянса, но они будут оплачены Австралией.

Поскольку подводные лодки являются той частью судостроительной инфраструктуры ВМС США, которая сейчас исчерпана, строительство 12 субмарин типа Virginia для Королевского ВМФ будет означать, что 12 подлодок типа Virginia для ВМС не будет построено, — предположил эксперт.

Как отмечается в издании, альтернативой американскому предложению могут стать британские атомные подлодки типа Astute. Также предполагается, что США и Великобритания специально могут разработать атомный реактор на низкообогащённом уране.

17 сентября французские власти приняли решение об отзыве своих послов из США и Австралии для консультаций по сложившейся ситуации с новым военным альянсом AUKUS, в который также вошла Великобритания. Об этом ранее заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.