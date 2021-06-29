В США рассказали о новом опасном оружии России

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Служба безопасности Украины (СБУ) выявила хищение денежных средств, которые были направлены на строительство отделения для приёма больных коронавирусом. Об этом сообщает портал «Гордон».

Инцидент произошёл в Закарпатской области, где местные предприниматели победили в тендере на строительство и ремонт больницы. Они должны были провести реконструкцию корпуса, но вместо этого вносили недостоверные данные в акты...