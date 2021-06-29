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В США рассказали о новом опасном оружии России

12:48, 29 июня 2021
Космодром Плесецк Космодром Плесецк Фото: roscosmos.ru

В России прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск новейшей МБР, созданной Московским институтом теплотехники (МИТ), состоялся на космодроме Плесецк. В США назвали это оружие опасным для Запада. Об этом сообщает портал 19FortyFive.

Автор статьи Питер Сучиу отметил, что испытания прошли успешно. В связи с этим американские военные должны встревожиться. По его мнению, Россия работает над перспективной межконтинентальной баллистической ракетой «Кедр», которая будет иметь две модификации — мобильного и наземного базирований.

Мобильные МБР могут обладать рядом преимуществ по сравнению со стационарным аналогом: в частности, их сложнее обнаружить, отследить и уничтожить, — говорится в статье.

Американский аналитик заявил, что в Кремле поставили задачу изменить существующие системы «Тополь». Комплексы «Кедр» являются важной вехой российской программы по модернизации ракетных систем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени на боевое дежурство будут поставлены уникальные системы вооружений, в числе которых гиперзвуковая ракета «Циркон» и зенитные системы «Прометей».

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