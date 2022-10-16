В США рассказали о нежелании Запада видеть Украину победителем Американская журналистка Эпплбаум: Запад не желает видеть Украину победителем

Фото: Министерство обороны Украины

Американо-британская журналистка Энн Эпплбаум заявила, что Запад не представляет последствий победы Украины в конфликте с Россией и поэтому не хочет подобного исхода. Публицистка добавила, что Германия по этой причине отказывается поставлять танки Киеву. Она также напомнила про заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин будет согласовывать свои действия с союзниками по НАТО. Запись выступления журналистки была опубликована на официальном YouTube-канале аналитического центра Progressive Zentrum.

Вопрос о танках продолжает возникать. И я спрашивала себя, почему их не доставляют. Как это изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим, — рассказала Эпплбаум в ходе выступления на саммите PGS22 в Германии.

Она добавила, что этот вопрос возникает не только в Германии, но и в США и других западных странах.

Президент США Джо Байден ранее обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием прекратить жаловаться на недостаточную американскую поддержку, так как Киев может лишиться денежной помощи Вашингтона, рассказал экс-чиновник Белого дома. Американский лидер указал на то, что ему будет сложно просить конгресс о деньгах, если Киев покажется неблагодарным.

Отмечается, что Зеленский неоднократно критиковал США и западные страны за то, что они делают недостаточно для помощи Украине. Автор материала добавил, что президент США продолжает настаивать на том, что Вашингтон не откажется от оказываемой украинской стороне финансовой поддержки.