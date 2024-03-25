В США рассказали о недостижимых показателях российской авиабомбы Military TV: полет ФАБ-1500 можно корректировать с недостижимого расстояния

Фото: Минобороны РФ

Модификации российской авиабомбы ФАБ-1500 позволили корректировать ее полет с недостижимого для этого вида оружия расстояния, передает YouTube-канал Military TV. По их словам, это дало возможность наносить хирургически точные удары по противнику.

Аэродинамические улучшения ФАБ-1500 были не просто косметическими. Они позволили прицеливаться с таких расстояний, которые ранее считались недостижимыми. Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары, — заявили авторы видео.

Авиабомбы ФАБ-1500 смогли значительно изменить облик боевых действий в рамках спецоперации на Украине, подчеркнули на канале. Боевым самолетам стало легче избегать огня зенитных ракетных комплексов, констатировали журналисты.

Ранее стало известно, что в феврале 2024 года в России началось массовое производство фугасной тротиловой авиабомбы ФАБ-3000. Об этом министру обороны России Сергею Шойгу в присутствии журналистов доложили в ходе инспекции предприятий оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области. Последнюю модель можно сбрасывать с высоты в 16 километров, а максимальная ее скорость в полете составляет 1200 км/ч, констатировали инженеры.