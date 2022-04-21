В США рассказали о фиаско Байдена на Украине

Американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что политика президента США Джо Байдена на Украине потерпела фиаско. Хозяин Белого дома не смог предотвратить нынешнюю ситуацию дипломатическим путём, отметил он в колонке, размещённой на сайте The Washington Post.

Автор публикации считает , что дипломатия Байдену не помогла, а его выпады в адрес президента России Владимира Путина только «сплотили осаждённую российскую элиту».

Ни один гражданин России не смирится с тем, чтобы главный враг его государства внушал ему, какой может быть власть в его стране, а какой нет, — объяснил Мартин.

Он добавил, что нелицеприятные эпитеты, которые президент США использовал, говоря о Путине, помогли в сжигании всех мостов для диалога с Москвой. При этом другой американский президент во время карибского кризиса поддерживал канал связи с СССР.

Мартин указал также на то, что не только Украина и Афганистан являются причинами падения рейтинга Байдена. Американцев не впечатлил его внешнеполитический опыт. Кроме того, в стране фиксируется рекордная инфляция и резкий рост цен на энергоносители, заключил полковник в отставке.

Ранее стало известно, что решение Джо Байдена перенести визит в Киев показало ограниченность возможностей Белого дома в разрешении ситуации на Украине. При таком раскладе Киев теряет свои козыри, сообщило китайское издание Global Times. Его автор добавил, что перенос визита Байдена может говорить и о корыстном интересе США.