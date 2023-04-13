В США рассказали, на что потратят замороженные деньги России Нуланд: США могут использовать замороженные резервы ЦБ РФ для восстановления Украины

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон рассматривает возможность использовать для восстановления Украины замороженные активы Центрального банка России, хранящиеся на счетах в иностранных банках, передает ТАСС. Она добавила, что Министерство юстиции США получило новые полномочия по использованию противозаконных активов. Она напомнила, что, по оценкам Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в $411 млрд.

При поддержке Конгресса США Министерство юстиции получило новые полномочия по использованию противозаконных активов, изъятых у российских олигархов для оказания помощи и восстановления Украины. В феврале мы объявили о выделении первого транша в размере $5,4 млн и планируем новые. Конечно же, обсуждаются и активы Центрального банка России, которые на сумму $300 млрд заморозили мы и наши союзники, — сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что Вашингтон поможет укрепить украинские правительственные институты, чтобы «закалить их против коррупции». По ее словам, США заинтересованы не просто в «Украине выжившей, но в Украине процветающей».

Ранее издание Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ сообщило, что Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть по завершении конфликта на Украине. По информации газеты, Европа не против использования российских активов для восстановления Украины, однако этому мешает «юридическая преграда». В публикации также подчеркивается, что европейские чиновники предложили вложить российские деньги, чтобы на вырученные проценты предоставить Украине помощь для восстановления ее инфраструктуры.