В США рассказали, куда побегут ВСУ из Артемовска Бывший разведчик США Шаффер: ВСУ отступят до Днепра после утраты Артемовска

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший разведчик Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в случае утраты контроля над Артемовском могут отступить до Днепра. Он добавил, что украинское военное руководство «в буквальном смысле бросает своих людей в мясорубку». По его словам, украинские солдаты не смогут продолжать оборону в Артемовске под плохим руководством.

Украинская армия может отступить вплоть до Днепра после разгрома группировки в Артемовске. Подразделения ВСУ, предназначенные для удержания второй и третьей линии обороны, уже перемолоты в этом районе, — сказал Шаффер.

Он отметил, что российское командование продолжит оказывать давление на украинцев в этом направлении.

17 марта врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие продолжают продвигаться вглубь промзоны в Артемовске, им удалось закрепиться в здании АЗОМ. По его словам, там шли ожесточенные бои.

15 марта Гагин заявлял, что российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.