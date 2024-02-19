Вооруженные силы России могут начать наступление на Угледар после взятия Авдеевки, заявили эксперты издания The New York Times. По их словам, российская армия высвободила силы для активизации наступательных действий с севера. Взятие Марьинки и продвижение ВС РФ в Новомихайловке также создали необходимые условия для наступления на город, отмечается в материале.
Украинские солдаты согласны с мнением о том, что в конечном счете российская армия начнет наступать на Угледар, расположенный примерно в 80 километрах от Авдеевки. По их словам, другой точкой, где ожидается масштабное наступление, может стать Работино, расположенное на Запорожском направлении. Представитель Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой подчеркивает, что у российской армии сконцентрированы большие силы на данном участке фронта. Кроме того, взятие Авдеевки может ускорить наступление на Часов Яр.
Вооруженные силы России взяли последний опорный пункт ВСУ в Авдеевке 19 февраля. Флаг РФ был водружен на коксохимическом заводе. Оценивая результаты сражения за город, французские эксперты заявили, что причина поражения украинской армии кроется в плохом командовании. По словам корреспондента телеканала LCI Шарлин Урель, отступление ВСУ также было организовано плохо, из-за чего многие бойцы армии Украины оказались в плену.