В США рассказали, когда ВСУ смогут использовать F-16 на поле боя Генерал Хекер: ВСУ смогут использовать F-16 только через четыре-пять лет

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Вооруженные силы Украины смогут полноценно использовать истребители F-16 в бою только через четыре или даже пять лет, заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер в интервью Military Watch Magazine. По его словам, достижение мастерства по части владения соответствующим вооружением — крайне небыстрый процесс.

Вы можете довольно быстро освоить некоторые системы вооружения. Требуется время, чтобы построить пару эскадрилий F-16 и довести их готовность до достаточно высокого уровня, а их мастерство достаточно высокое. Это может произойти через четыре или пять лет, — заявил Хекер.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Киеву будет необходимо выполнить ряд условий, чтобы получить американские истребители. Среди них определение логистики на земле и обучение украинских военнослужащих английскому языку. Пентагон одобрит трансфер, когда эти условия будут выполнены, добавила она.

Глава Министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен в свою очередь выдвинул другие условия. По его словам, страна согласится передать Украине истребители, если Киев предоставит гарантии, что вооружение будет использовано лишь в пределах территорий государства.