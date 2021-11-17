В США рассказали, когда Украина сможет отобрать Крым у РФ

Американский обозреватель Анатоль Ливен заявил, что Киев сможет забрать Крым у Москвы только, когда Россия потерпит сокрушительное военное поражение. Без этого вопрос Крыма Украине не следует поднимать до тех пор, пока в мире не произойдут фундаментальные изменения, отметил он в статье, опубликованной журналом National.

Присоединив Крым (похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова), российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне, — подчеркнул автор публикации.

Ливен считает, что Крым стал для Украины такой же неразрешённой проблемой как, например, Кашмир или Косово. Вопрос принадлежности полуострова либо тихо и спокойно предадут забвению, либо он решится, когда глобально изменится мир.

Только «безумные американские политики» выступают за вооружённое решение украинского вопроса и призывают к войне с Россией, уверен Ливен. По его мнению, прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона закончится катастрофой, но победа останется за Россией.

Поскольку российские вооружённые силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт, велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть её территорий и посрамит США и Запад, — резюмировал обозреватель.

Ранее стало известно, что если начнётся война между Россией и Украиной, то при самом плохом сценарии возможен обмен ядерными ударами. Такое мнение высказал обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис. По его словам, импульсивные решения с любой из сторон могут увеличить риск глобальной войны.

Эксперт порекомендовал Вашингтону, Брюсселю и Москве вести менее агрессивный диалог. Это поможет избежать вооружённых конфликтов. В противном случае может случиться ядерная перестрелка.