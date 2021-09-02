В США рассказали о целях, которые преследовало ИГ в Кабуле

Эксперт по борьбе с терроризмом Сет Джонс рассказал, что целью ИГ (организация запрещена в России) было не только убить американцев, но и подставить талибов своим терактом 26 августа. Об этом сообщает NBC.

Одной из целей, которую преследовали террористы «Исламского Государства», была задача вызвать видимость того, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) не в состоянии держать ситуацию в Афганистане под контролем.

Это нападение будет выглядеть плохо для Запада, но оно заставляет талибов выглядеть так, как будто они не контролируют свою собственную территорию, — рассказал Джонс.

Ранее в министерстве иностранных дел России проявили обеспокоенность тем, что террористы ИГ попробуютвоспользоваться хаосом в Афганистане после падения правительства Ашрафа Гани. В российском МИД считают, что две-три тысячи боевиков «Исламского Государства» активизируются после того, как территория Афганистана полностью перейдет под контроль талибов.