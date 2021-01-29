В США рассказали, как восприняли имитацию атаки на авианосец самолётами КНР

https://static.news.ru/photo/d36436fe-62b6-11eb-a435-fa163e074e61_660.jpg Авианосец USS Theodore Roosevelt Фото: US Navy/Global Look Press

Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что самолёты ВВС Китая, которые имитировали атаку на американскую авианосную группу во время учений около Тайваня, не представляли угрозы.

Пилоты китайских реактивных бомбардировщиков Xian H-6 23 января использовали группу американских кораблей во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt в качестве моделированной цели.

Американское командование отметило, что за манёврами китайских самолётов «внимательно следили». Ни один из них не приближался к кораблям ВМС США ближе, чем на 250 морских миль, сообщает РИА Новости.

Ни в один момент времени они не представляли угрозы для кораблей, самолётов или моряков ВМС США, — подчеркнули в командовании ВС США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские самолёты во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня имитировали нападение на находящийся рядом авианосец Соединённых Штатов. 23 января Народно-освободительная армия КНР направила 11 воздушных судов в юго-западную часть зоны около Тайваня и 15 — на следующий день.