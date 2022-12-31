В США рассказали, как Вашингтон не позволил Украине проиграть России Newsweek: поставки американского оружия не позволили России победить еще летом

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Украинские силы были бы разбиты еще прошлым летом, если бы не оружие, которое Киеву поставляется из США, заявил Newsweek подполковник в отставке и бывший профессор истории Академии ВВС США Уильям Асторе. Он подчеркнул, что именно поддержка со стороны Вашингтона к настоящему моменту не дает Украине окончательно проиграть, а российской стороне одержать победу. В общей сложности, по имеющимся данным, Штаты уже предоставили Киеву вооружение на сумму 18,3 миллиарда долларов.

Оружие и помощь США не позволили России победить, а Украине — проиграть. Если бы не это оружие, украинские силы, вероятно, были бы разбиты прошлым летом, — заметил Асторе.

Профессор российских, восточноевропейских и евразийских исследований Уэслианского университета Питер Ратленд в свою очередь сказал, что Киев мог бы быть взят еще в первые дни проведения специальной военной операции РФ. Однако реализации этой возможности помешала западная помощь. По словам Ратленда, решающую роль в предоставлении подробной информации о планах России сыграла американская разведка.

Ранее обозреватель Робби Грамер написал, что в 2022 году США удалось практически удвоить количество и стоимость заключенных контрактов по продаже оружия союзникам по НАТО. Причиной стал кризис на Украине, который заставил Европу задуматься о наращивании вооружения.

Как отметил Грамер, Штаты уже смогли получить доход и в краткосрочной перспективе продолжают оставаться основным поставщиком оружия для европейских союзников.