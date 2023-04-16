В США рассказали, как Россия может сорвать переизбрание Байдена Bloomberg: нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может сорвать переизбрание Байдена

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Джо Байден

Альянс России в Саудовской Аравии в нефтяной сфере может помешать переизбранию президента США Джо Байдена в 2024 году, сообщает Bloomberg. Отмечается, что Соединенные Штаты превратились из посредника в мишень для участников ОПЕК. В агентстве уточнили, что главным признаком сотрудничества Москвы и Эр-Рияда является согласование объемов добычи нефти.

Российско-саудовский нефтяной альянс способен принести всевозможные беды и неприятности американской экономике и даже избирательной кампании президента Джо Байдена, — сказано в публикации.

По мнению журналистов, влияние Вашингтона на нефтяной альянс находится на самом низком уровне за последние 10 лет. Еще одной причиной этого называется сближение Саудовской Аравии и Ирана при посредничестве Китая.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ продлила решение о сокращении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до июля. Он подчеркнул, что нефтяной рынок находится под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов. По мнению Новака, одной из главных причин сложившейся ситуации является недальновидная политика западных стран.

О сокращении нефтедобычи объявили также Ирак — на 211 тысяч б/с, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — на 144 тысячи б/с, Кувейт — на 128 тысяч б/с, Оман — на 40 тысяч б/с, передает ТАСС. К ним решил присоединиться Казахстан: как говорится в сообщении Министерства энергетики республики, страна осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки с мая и до конца года.