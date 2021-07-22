В США рассказали, как российская С-500 оттеснит НАТО от границ

Cистема противовоздушной обороны С-500 «Прометей» способна оттеснить ещё дальше от российских границ районы, где самолёты НАТО и системы радиолокационного обнаружения потенциального противника могут выполнять свои задачи. Об этом пишет The Drive.

Специалисты считают, что программа по внедрению этого оружия в российскую армию может привести к пересмотру средств наземного ПВО страны с расширением зон, в которых потенциальный противник не сможет проводить свои манёвры.

Журналисты The Drive обращают внимание, что «Прометей» может перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты дальностью до 600 километров. Эту систему ПВО могут развернуть в Сирии либо других странах, поскольку она очень мобильна. Это усложнит и без того хрупкий баланс между Россией, США и их союзниками, отмечают эксперты.

Испытания С-500 «Прометей» прошли на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области 20 июля. ЗРК поразила скоростную баллистическую цель. В Минобороны России заявили, что в ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики и высокая надёжность техники противовоздушной обороны.

Доктор военных наук Константин Сивков считает, что российская система С-500 уникальна настолько, что конкуренты не смогут в ближайшее время повторить её технологии.