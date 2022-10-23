В США рассказали, как глава ВСУ Залужный обманывал Вашингтон и Зеленского New Yorker: глава ВСУ Залужный скрывал планы от США и не желавшего конфликта Зеленского

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Журнал New Yorker опубликовал неожиданные факты о роли главы ВСУ Валерия Залужного в конфликте на Украине. Украинец обманывал американских кураторов, скрывая истинные планы по обороне Киева, чтобы о них не доложили Зеленскому, который сопротивлялся переводу страны на военные рельсы, пишет издание.

Украинский президент не желал спровоцировать Россию и вызвать панику в Украине. Согласно информации издания, с Залужным несколько раз в неделю разговаривал председатель Объединенного комитета начальника штабов генерал Милли. Он требовал от главкома ВСУ информацию о том, как Украина будет защищать себя, а также подробную инвентаризацию имеющегося в стране оружия.

Однако, Залужный не только скрывал свои планы, но и отказывался делиться информацией об оружии, тайники с которым он постоянно перемещал и маскировал, опасаясь, что их уничтожит российская армия. В США были обеспокоены тем, что глава ВСУ не поверил американской разведке. Однако нашлись и те, кто верил, что украинский главком разведке верит, имеет наготове военные планы, но скрывает их от Зеленского.

Учитывая нежелание Зеленского ставить страну на военные рельсы, высказывались предположения, что Залужный, возможно, пытался избежать того, что его попросят свернуть подготовку, — делает вывод автор публикации.

И если это так, то можно предположить, что глава ВСУ не хотел информировать Милли, чтобы информация через него не попала к Зеленскому. Только в феврале Залужный представил США свой план защиты Украины, но он оказался ложным, так как украинский военный замаскировал весь размах оборонительной кампании.

В конечном итоге весь его план сводился к предотвращению захвата Киева и позволению российским силам опережать украинские линии логистики и снабжения в других регионах.

Идея заключалась в том, чтобы торговать территорией в краткосрочной перспективе, чтобы отстреливать русские части, как только они будут чрезмерно растянуты, — делает вывод автор публикации.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно разбираться в военном деле. Он добавил, что не собирался обучать главу государства премудростям военного искусства, потому что знал, что тот никогда не служил в армии.