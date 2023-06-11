В США рассказали, чем закончится контрнаступление ВСУ для Байдена и НАТО Херш: контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Киеву, ни США, ни НАТО

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил в авторской программе британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, что начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия для Украины, НАТО и США. По его словам, на Западе охарактеризовали военную операцию украинской армии как «заранее обреченную». Херш подчеркнул, что Альянс практически напрямую участвует в конфликте.

Это не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определенно, для администрации Джо Байдена, — сказал Херш.

По мнению журналиста, украинское военное руководство постоянно объявляло о скором начале контрнаступления в рамках информационной войны против России, чтобы держать ВС РФ в напряжении.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил неприятную новость о больших потерях ВСУ в живой силе и технике при попытках наступлений в Запорожской области. По его информации, украинская сторона лишилась радара Hensoldt TRIMBLE-4D AAS, части системы ПВО Iris-T, танков AMX-10 и Leopard. Он добавил, что система ПВО Iris-T и радар Hensoldt TRIMBLE-4D AAS были критически важны для ВСУ. Теперь ВС РФ получили господство в воздухе.