В США рассказали, чем грозят правдивые публикации о Крыме Журналист Блюменталь: говорящие правду о Крыме попадают в «список смерти»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Молодая пара с ребенком гуляют в парке им. Гагарина в Симферополе

Обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь на своей странице в Twitter заявил, что Украина вносит в список сайта «Миротворец» журналистов, которые говорят правду о Крыме, но западные СМИ замалчивают этот факт. Он указал на вышедший накануне сюжет NBC о том, что какая на самом деле обстановка на полуострове. Он напомнил, что журналист, который общался с жителями Крыма, попал в черный список Киева.

NBC рассказал американцам правду о Крыме, после чего его репортер, несколько граждан США, журналистов, сановников и даже детей попали в «список смерти». И будет ли «свободная пресса» это осуждать? — написал Блюменталь.

Многие указали, что США должны прекратить поддерживать Киев, который «отказывается осуждать сам факт существования такого списка».

Ранее советник американского президента по безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США полагают, что вопрос принадлежности Крыма в будущем может быть пересмотрен, несмотря на позицию властей России о том, что данная тема «закрыта окончательно». При этом он подчеркнул, что непосредственно Вашингтон не собирается участвовать в обсуждении суверенных вопросов другой страны. Он добавил, что на сегодняшний день Киеву следует сфокусироваться на краткосрочных целях для получения преимущества на поле боя. По мнению Салливана, это должно помочь в результате «полностью восстановить территориальную целостность Украины».