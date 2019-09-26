https://static.news.ru/photo/132ea5ec-e02e-11e9-b12b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press

Текст жалобы сотрудника американских спецслужб, поднявшего тревогу из-за беседы президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен. Несмотря на снятие грифа секретности, пока остаётся неясным, когда его смогут обнародовать.

Срочная новость: жалоба осведомителя была рассекречена. Призываю всех прочитать её, — написал в своём Twitter член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Крис Стюарт.

Как сообщает ТАСС , из документа при публикации может быть изъята часть информации. С жалобой ознакомились члены американского Сената. Демократ Адам Шифф назвал содержащиеся в тексте сведения вызывающими «крайнее беспокойство».

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.