Текст жалобы сотрудника американских спецслужб, поднявшего тревогу из-за беседы президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен. Несмотря на снятие грифа секретности, пока остаётся неясным, когда его смогут обнародовать.
Срочная новость: жалоба осведомителя была рассекречена. Призываю всех прочитать её, — написал в своём
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Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.