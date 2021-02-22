В США рассекретили подготовку СССР к ядерной войне с НАТО

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В ноябре 1983 года СССР разместил в Германской Демократической Республике около ста самолётов, оснащённых ядерным оружием и готовых к его немедленному использованию. Об этом говорится в рассекреченных материалах Госдепартамента Соединённых Штатов.

Подготовка Москвы к войне стала следствием очень серьёзного недопонимания, вызванного мероприятиями Североатлантического альянса, проводимыми в рамках командных учений Able Archer 83, «во время которых была проверена способность сил НАТО по всей Европе и за её пределами вести ядерные войны в очень реалистичной манере», передаёт The Drive.

По плану учений Able Archer 83, ядерному конфликту предшествовало применение «виртуальным противником» химического оружия.

Согласно рассекреченным материалам, 2 ноября 1983 года 16-я воздушная Краснознаменная армия, дислоцировавшаяся в ГДР, перевела свои самолёты в состояние повышенной готовности. Экипажи машин, оснащённых ядерным оружием, были проинструктированы «уничтожать цели противника на первой линии».

Ранее в США обнародовали план превентивного удара НАТО по Калининградской области. Сценарий предполагает ликвидацию четырёх основных целей в этом регионе. Задача, которая может быть поставлена военным, заключается в том, чтобы уничтожить пусковые установки баллистических ракет малой дальности, способные переносить ядерное оружие, прежде всего — ракетные комплексы «Искандер». Кроме того, потребуется уничтожить находящиеся в регионе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», нанести ущерб кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, а также ликвидировать российские войсковые подразделения в Калининграде «для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Решающий шаг к победе в регионе и выполнению стратегических задач заключается в уничтожении оставшихся российских силовых элементов. Подчёркивается, что любые действия, ослабляющие российские вооружённые силы в первые дни конфликта, могут иметь решающее значение для исхода войны в Центральной Европе.

Вместе с тем отмечается, что перемещение из города Гусева российской артиллерии и концентрированный заградительный огонь способны эффективно остановить наступление военных НАТО ещё до пересечения границы. Особо указано на то, что в нынешних реалиях полномасштабная война — маловероятный сценарий, так как финансовая ситуация в России исключает возможность длительного участия в конфликте, писал NEWS.ru.