В США рассказали об участи главного самолета ВСУ Эксперт Джонсон: F-16 на Украине уничтожат так же, как и любой самолет ВСУ

Фото: МО США

Российские военные уничтожат американские истребители F-16 так же, как и любой другой самолет ВСУ в зоне спецоперации, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-канала The Geopolitics In Conflict Show. По его словам, Киев находится в безвыходной ситуации.

Нет никакого волшебного оружия, которого США могли бы предоставить [Киеву]. Когда появятся F-16, то Россия их уничтожит, как и украинские Су-27 или любые другие самолеты, — пояснил эксперт.

По его словам, эта судьба ждет не только западную авиацию, но и бронетехнику. Джонсон уверен, что любые новые танки в зоне СВО будут уничтожены со стороны ВС России так же, как и британские Challenger или немецкие Leopard.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что для продолжения боевых действий ВСУ нужно не менее 600 истребителей, танки, а также армия, численность которой будет не менее полумиллиона человек. Военный эксперт уточнил, что таких показателей вряд ли удастся когда-либо достичь.

До этого военкор Юрий Котенок опубликовал кадры уничтоженной в зоне СВО иностранной техники. На фото и видео можно увидеть уничтоженный в районе Работино Т-72М1, самоходную артиллерийскую установку M109 калибра 155 мм, а также бронемашину M2A2 Bradley. Кроме того, на Краснолиманском направлении раненый российский офицер подбил украинский танк. Также стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 ВСУ.