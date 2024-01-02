В США раскрыли трюк Путина с традиционными ценностями Foreign Affairs: Путин и его советники переняли взгляды консерваторов США

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин и его советники переняли взгляды и риторику американских консервативных деятелей, вроде ведущих телеканала Fox News, пишет в своей статье для американского издания Foreign Affairs журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его мнению, Россия уже фактически завоевала поддержку международных сторонников правого толка.

Как пишет Зыгарь, за счет поддержки культурных войн Кремль рассчитывал заручиться поддержкой политиков-популистов в США и других странах. Автор отметил, что многие консервативные лидеры, включая экс-президента США Дональда Трампа, разделяют позиции Путина. Некоторые из них даже заявили о готовности пойти на компромисс по вопросу Украины, отмечается в публикации.

Журналист высказал мнение, что консервативная риторика и политика Путина являются формой управления государством. По словам обозревателя Foreign Affairs, так российский президент может пытаться подорвать изнутри западное общество.

Ранее журналист французского издания Le Figaro Филипп Гели высказал мнение, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году может стать «величайшим подарком» Путину. По мнению автора, Трамп может предложить российскому лидеру «развалить» НАТО.