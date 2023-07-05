В США раскрыли работу шпионской сети на Украине Newsweek: разведка США подтвердила работу агентов ЦРУ на Украине

Фото: Artur Widak/Global Look Press

Агенты ЦРУ работают на территории Украины, что подтвердила разведка США, сообщило Newsweek со ссылкой на высокопоставленного офицера одной из американских спецслужб. Источники издания подчеркнули, что шпионская агентура играет огромную роль в политике Вашингтона по Украине.

Находится ли ЦРУ на территории Украины? Да, но в этом нет злонамеренности, — сообщил офицер разведслужбы.

Эксперты разведсообщества США считают, что ситуация вокруг Украины уникальная тем, что Вашингтон поддерживает Киев, которые при этом не являются союзниками, и хотя американцы помогают ВСУ противостоять ВС РФ, формально Соединенные Штаты не находятся в состоянии конфликта с Россией. Поэтому многое, что США делают для помощи Украине, держится в секрете, а работу, которая обычно входила в компетенции Пентагона, выполняет ЦРУ.

Это сложный баланс: ЦРУ очень активно участвует в конфликте, не нарушая основного обещания администрации [президента США Джо] Байдена, которое заключается в том, что американская нога не ступит на эту землю, — отметил собеседник издания.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что после начала конфликта на Украине мировые спецслужбы получили уникальную возможность для вербовки россиян. По словам Бернса, разведслужбы не намерены упускать такие перспективы для себя, поскольку считают, что недовольство из-за в боевых действий на Украине «будет постепенно разъедать» российскую власть.