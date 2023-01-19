В США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Вашингтона Украине Politico: США отправят бронемашины Stryker в новом пакете помощи Киеву, но не танки Abrams

Фото: Armin Weigel / dpa / Global Look Press

Американское руководство планирует направить Украине в рамках очередного пакета помощи несколько боевых бронированных машин (БМП) Stryker, в нем при этом не будет танков Abrams, пишет газета Politico со ссылкой на источники. В материале издания отмечается, что решение связано со сложностями обслуживания американских танков, а не с опасениями о риске эскалации конфликта.

Вашингтон планирует включить в очередной пакет военной помощи Украине несколько американских боевых бронированных машин Stryker, однако в нем не будет танков Abrams. Предположительно, Украине передадут запускаемые с земли бомбы малого диаметра дальностью до 160 км, — сказано в публикации.

Автор статьи подчеркивает, что содержимое нового пакета помощи Киеву еще окончательно не утвердили. По информации издания, информация появится после заседания группы, координирующей оказание военной помощи Киеву западными странами, которое пройдет в Германии на авиабазе Рамштайн.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины».