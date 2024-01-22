В США раскрыли собственные выгоды от поддержки Украины Спецпредставитель Прицкер: США создают рабочие места за счет помощи Украине

Фото: Air Force Staff Sgt. Daniel Hernandez

Вашингтон извлекает выгоду от оказания помощи Киеву, написала спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер в колонке для издания The Hill. По ее словам, таким образом американская сторона обеспечивает военную готовность и создает хорошо оплачиваемые рабочие места в стране.

Помощь в сфере безопасности обеспечивает американскую военную готовность и создает хорошо оплачиваемые рабочие места для американцев дома, — написала Прицкер.

Спецпредставитель подчеркнула, что большую часть экономической поддержки Украины берут на себя союзники и партнеры США. Она отметила, что они превосходят Вашингтон по объему финансовой помощи в два раза.

Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах ранее заявил, что Украина не должна стесняться «агрессии» против России, даже если она предполагает уничтожение населения, то есть геноцид. По его словам, агрессию может прекратить еще большая агрессия.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал достичь мирного разрешения конфликта на Украине сразу после своей возможной инаугурации в текущем году. По его словам, он хорошо знает лидеров России и Украины, что станет залогом успеха в данном вопросе.