В США раскрыли смысл обращения Зеленского к странам НАТО FT: Зеленский запросил у НАТО больше оружия для привлечения внимания к Украине

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к своей стране на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, считает обозреватель Financial Times Бен Холл. По его словам, этот эпизод говорит об обеспокоенности Киева возможным сокращением поддержки со стороны союзников.

Выступление Владимира Зеленского в НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС, — отметил журналист.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Брюссель, где выступил на заседании НАТО по поставкам оружия Киеву. Перед этим он заявил, что события в зоне проведения СВО — это «последняя часть войны, а не ее середина», однако не смог назвать точную дату окончания украинского конфликта.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от ХАМАС, чтобы организация заплатила цену, которой раньше не знала.