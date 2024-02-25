В США раскрыли секрет успеха экономики России Салливан: российская экономика остается устойчивой благодаря расходам на армию

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Экономика России в условиях санкций стран коллективного Запада остается устойчивой, заявил Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также добавил, что антироссийские ограничения будут вводиться и дальше.

Журналисты попросили Салливана объяснить, почему по итогам 2023 года российская экономика увеличилась на 3,6%, а темпы ее роста оказались выше, чем в США и странах Европы. В ответ на это помощник американского лидера заявил, что успехи экономики России связаны с большими расходами бюджета на вооруженные силы. По словам Салливана, РФ расходует резервы, что в долгосрочной перспективе «будет иметь цену», а страна при этом не сможет пополнить запасы базовых технологий.

Российская экономика, с точки зрения ее военной машины, была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней. Мы должны быть неумолимы, — сказал он.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад пытается запугать компаний из других государств, поскольку российская экономика продолжает расти, несмотря на санкции. При этом Запад задействовал НАТО, ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ и другие организации для усиления давления на Россию.