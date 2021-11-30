В США раскрыли сценарий возможного распада страны

Перспектива распада США оказалась вполне реальной. Ожидать воплощения возможного сценария в скором времени не стоит, но он вполне может воплотиться в реальность, пишет Bloomberg. Согласно опросу, проведённому Университетом Вирджинии, 52% избирателей экс-президента Дональда Трампа выступили за выход из состава страны тех штатов, где поддерживают республиканцев.
Аналогичной позиции придерживаются 41% избирателей Джо Байдена. По их мнению, отделившиеся штаты могут образовать собственные государства.
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Обозреватель, кроме того, добавил, что расколу способствует и расовая проблема, поляризирующая общество. По мнению журналиста, копящаяся в США волна гнева может привести к непредсказуемым последствиям.
Ранее сообщалось, что США в течение ближайших 20 лет могут повторить судьбу СССР и прекратить своё существование как государство в результате экономической катастрофы. Такое предположение сделал замглавы думского комитета о информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
По его словам, санкционная политика США ведёт к выдавливанию страны с международного рынка. Американская демократия теряет свой эталонный статус, а доллар перестаёт быть тем гарантом финансовой стабильности, которым являлся пару десятилетий назад. Штаты превращаются в полумаргинальную страну, где президент может быть лишён права слова в соцсетях, а деньги печатаются в неограниченных количествах.