В США раскрыли сценарий возможного распада страны

Перспектива распада США оказалась вполне реальной. Ожидать воплощения возможного сценария в скором времени не стоит, но он вполне может воплотиться в реальность, пишет Bloomberg. Согласно опросу, проведённому Университетом Вирджинии, 52% избирателей экс-президента Дональда Трампа выступили за выход из состава страны тех штатов, где поддерживают республиканцев.

Аналогичной позиции придерживаются 41% избирателей Джо Байдена. По их мнению, отделившиеся штаты могут образовать собственные государства.

Автор заметки агентства напоминает , что США всегда были расколоты по политическим взглядам. По его словам, в разных регионах жители предпочитают вести разный образ жизни. Он считает, что поспособствовать возрождению «мирного политического центра» могло бы разоружение граждан, но американцы на это не согласятся.

Обозреватель, кроме того, добавил, что расколу способствует и расовая проблема, поляризирующая общество. По мнению журналиста, копящаяся в США волна гнева может привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее сообщалось, что США в течение ближайших 20 лет могут повторить судьбу СССР и прекратить своё существование как государство в результате экономической катастрофы. Такое предположение сделал замглавы думского комитета о информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, санкционная политика США ведёт к выдавливанию страны с международного рынка. Американская демократия теряет свой эталонный статус, а доллар перестаёт быть тем гарантом финансовой стабильности, которым являлся пару десятилетий назад. Штаты превращаются в полумаргинальную страну, где президент может быть лишён права слова в соцсетях, а деньги печатаются в неограниченных количествах.