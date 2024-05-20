В США раскрыли разведданные о крушении вертолета президента Ирана Сенатор Шумер: крушение вертолета президента Ирана является несчастным случаем

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Место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси

Разведывательные органы США считают несчастным случаем крушение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, заявил NBC News лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. По его словам, американские специалисты не нашли доказательств «нечестной игры».

Была очень плохая, туманная погода на северо-западе Ирана, где разбился вертолет. Так что это похоже на несчастный случай, но дело все еще расследуется, — сказал Шумер.

В то же время бывший глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что к гибели президента Ирана причастны США. Экс-дипломат напомнил, что Вашингтон запретил поставку деталей для вертолета президента. По его словам, это привело к износу двигателя и крушению.

Как считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, гибель Раиси выгодна США и коллективному Западу. Политолог подчеркнул, что можно увидеть слишком много совпадений: до этого произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и попытка госпереворота в Турции.

Ибрахим Раиси погиб 19 мая в результате крушения вертолета. Все, кто был на борту, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, погибли. В стране объявлен пятидневный траур. Церемония похорон президента состоится 21 мая в городе Тебриз.