Армии США необходимо, чтобы конгресс утвердил выделение $3,1 млрд на покупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и расширение производства для быстрого пополнения запасов, истощенных поставками на Украину и в Израиль, пишет Reuters со ссылкой на помощника министра обороны по закупкам и логистике Дуга Буша. Эта сумма входит в запрошенные президентом США Джо Байденом $106 млрд, которые планируется направить на модернизацию заводов, производящих боеприпасы, по всей стране.
Финансирование позволит расширить производственные линии, укрепить американскую экономику и создать новые рабочие места, — подчеркнул представитель американской армии.
Помощник министра пояснил, что из $3,1 млрд около половины пойдет на выпуск боеприпасов, а остальное — на закупку патронов. Пентагон рассчитывает увеличить ежемесячный объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч единиц в 2025 году, добавляет агентство.
4 ноября стало известно, что США тайно передали Украине несколько самых мощных бронемашин Assault Breachers для прорыва обороны российской армии. В официальных списках военной помощи Вашингтона Киеву эта техника не значится, но ее можно заметить на фото, опубликованных на сайте президента Украины.