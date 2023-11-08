В США раскрыли проблемы Пентагона из-за Украины и Израиля Reuters: в США не хватает 155-миллиметровых снарядов из-за Украины и Израиля

Фото: U.S. Army

Армии США необходимо, чтобы конгресс утвердил выделение $3,1 млрд на покупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и расширение производства для быстрого пополнения запасов, истощенных поставками на Украину и в Израиль, пишет Reuters со ссылкой на помощника министра обороны по закупкам и логистике Дуга Буша. Эта сумма входит в запрошенные президентом США Джо Байденом $106 млрд, которые планируется направить на модернизацию заводов, производящих боеприпасы, по всей стране.

Финансирование позволит расширить производственные линии, укрепить американскую экономику и создать новые рабочие места, — подчеркнул представитель американской армии.

Помощник министра пояснил, что из $3,1 млрд около половины пойдет на выпуск боеприпасов, а остальное — на закупку патронов. Пентагон рассчитывает увеличить ежемесячный объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч единиц в 2025 году, добавляет агентство.

4 ноября стало известно, что США тайно передали Украине несколько самых мощных бронемашин Assault Breachers для прорыва обороны российской армии. В официальных списках военной помощи Вашингтона Киеву эта техника не значится, но ее можно заметить на фото, опубликованных на сайте президента Украины.