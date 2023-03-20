В США раскрыли планы Зеленского до начала СВО Полковник ВС США Макгрегор: Украина готовила нападение на РФ еще до начала спецоперации

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал YouTube-каналу Judging Freedom, что США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует прямой вооруженный конфликт с Россией до начала специальной операции. Эксперт уточнил, что в США предполагали, что Киев нападет на самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. Он добавил, что ВСУ укреплялись для борьбы с Россией.

ВСУ укреплялись специально для этой цели — борьбы с Россией. Мы предполагали, что Украина возьмет инициативу в свои руки и нападет на так называемые самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, но этого не произошло, поскольку Путин это предотвратил, — сказал Макгрегор.

Он назвал неизбежным столкновение России и Украины в случае нападения последней на ДНР и ЛНР до начала СВО. Бывший советник Пентагона подчеркнул, что для Вашингтона начало специальной операции не стало сюрпризом, так как «Белый дом давно планировал этот конфликт».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский рассказал, что российские военные из группировки сорвали попытки ВСУ провести разведку боем и перебросить резервы на Купянском направлении. Также самоходные гаубицы «Мста-С» и орудия «Гиацинт» ликвидировали три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Грениковки, Орлянского и Артемовки.

Ранее военкоры сообщили, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали интенсивное наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Артемовска. Военные «Вагнера» активно продвигаются вдоль улиц Геологов и Корсунского, поддерживаемые массированными артиллерийскими ударами. Во время боев 18 марта войска смогли продвинуться в районе Буденовки еще на несколько кварталов.