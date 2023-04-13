В США раскрыли планы Вашингтона по Украине Foreign Affairs: Запад заставит Украину сесть за стол переговоров с Россией

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Cотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас и Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs заявили, что Европа и США заставят киевский режим сесть за стол переговоров с Россией. Эксперты отметили, что Киев может не согласиться с западными партнерами в вопросе вхождения в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

Европа и США заставят киевский режим сесть за стол переговоров с Россией. Власти Украины могут не принять западный вариант разрешения конфликта, который предполагает согласие Киева на вхождение в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, — сказано в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что, несмотря на необходимость переговоров, нужно усиливать поддержку Киева. Хаас и Купчан при этом уточняют, что западной помощи может не хватить для победы Украины над Россией.

Ранее о перспективе переговоров с Украиной высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Он посчитал переговоры невозможными после того, как Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что на польской территории тренируются украинские военные, а в рядах ВСУ воюют многие польские наемники.