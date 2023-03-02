В США раскрыли план Вашингтона против России Ветеран ВС США Дрейвен: Вашингтон готовит атаку под ложным флагом, чтобы обвинить Россию

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter заявил, что США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну. Он добавил, что администрация Белого дома уже использует для этого новости и средства массовой информации. По его словам, поводом стало то, что Украина проигрывает Москве, а Запад потратил на поддержку Киева «слишком много времени и денег, чтобы позволить ему потерпеть поражение.

Они уже используют новости и средства массовой информации, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем. Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу. Они сделают все, чтобы втянуть нас в войну. Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну, — написал Дрейвен.

Он призвал американцев открыть глаза на происходящее в США и в других странах Запада и не сидеть сложа руки.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения НАТО и России не наладятся с окончанием специальной военной операции. По его словам, страны НАТО должны наращивать вложения в оборонный сектор. Он уточнил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину, так как это «в собственных интересах безопасности» НАТО. Кроме того, Столтенберг считает, что Альянс не избежит риска эскалации конфликта при расширении военной помощи Украине, зато возможная победа России представляет большую опасность для НАТО.