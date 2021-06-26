В США раскрыли план Польши по созданию танка-невидимки против России

Американский военный эксперт Питер Сичиу заявил, что Польша с 2013 по 2015 год работала над танком-невидимкой PL-01. Его даже рекламировали СМИ. Машину разрабатывали на случай военного вторжения России. Однако, судя по всему, проект закончился провалом. Об этом он написал в статье для 19FortyFive.

Компания Obrum выступила в качестве разработчика. Прототипом выступил шведский лёгкий танк CV90120-T, который имел сходство с американским M-1 Abrams, немецким Leopard 2 и израильской «Меркавой». Эксперт считает, что он был немного похож и на российский Т-14 «Армат».

Беспилотная башня на дистанционном управлении, задний входной люк и отсек для перевозки солдат должны были стать особенностями польской разработки. Многослойную броню хотели сделать модульной, чтобы она могла выдержать попадание бронебойным снарядом или взрыв мины. Танк должен был получить 120-миллиметровую пушку. Сделать это хотели специально, чтобы подходили все снаряды НАТО. Кроме того, рассматривали установку пулемёта.

Корпус танка имел радиопоглощающее покрытие. Также была технология незаметности. Она снижала вероятность обнаружения машины стандартными тепловыми датчиками. Сичиу подчеркнул, что о проекте уже несколько лет не говорят. Возможно, его закрыли.

Ранее сообщалось, что российские вертолёты Ми-24 в Калининградской области отработали уничтожение ракетами и авиабомбами кораблей условного противника.