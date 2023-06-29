В США раскрыли неожиданные детали о «начинке» сбитого аэростата КНР WSJ: на сбитом в США аэростате КНР обнаружили оборудование для слежки

Фото: Liu Shiping/Xinhua/Global Look Press

На китайском аэростате, сбитом в США в феврале 2023 года, обнаружили американское оборудование для сбора данных, сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, после анализа обломков специалисты установили, что летательный аппарат был оснащен как специализированным оборудованием для разведки, так и приборами, которые можно найти в свободной продаже.

После изучения обломков аэростата эксперты пришли к выводу, что при пролете над территорией США какой-либо передачи данных с отправкой в Китай не производилось. При этом следователи считают, что пролет аэростата КНР был ненамеренным, несмотря на возможность сбора разведданных.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин был «очень расстроен» из-за того, что американцы сбили китайский аэростат. По словам Байдена, Си Цзиньпин при этом не знал, что аэростат находился над территорией США. Хозяин Белого дома отметил, что подобные ситуации вызывают «большое смущение» у «диктаторов», когда они не знают, что происходит.

В апреле NBC News со ссылкой на источники сообщал, что аэростат Китая, сбитый 4 февраля у побережья Южной Каролины, мог собирать данные о военных объектах в США. Предполагалось, что шар мог передавать сигналы с систем связи или вооружений.