В США раскрыли, как Ельцин называл Украину в разговорах с Бушем Борис Ельцин в разговорах с Джорджем Бушем называл Украину дестабилизирующим фактором

Фото: Dennis Brack/Consolidated/Global Look Press

Джордж Буш-старший, Борис Ельцин

Первый российский президент Борис Ельцин в 1992 году на встрече с президентом США Джорджем Бушем - старшим в Кэмп-Дэвиде называл Украину «главным дестабилизирующим фактором», сообщает ТАСС со ссылкой на стенограмму беседы, обнародованную американской общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive). Кроме того, глава РФ отмечал, что в Верховной раде есть депутаты националистических взглядов.

На Украине 11 млн этнических русских. Они живут на востоке [Украины], на границе с РФ, русские также являются большинством в Крыму. Они могли бы проголосовать за присоединение к России. Так что в связи с этим фактом я не думаю, что Украина будет делать какие-то резкие повороты. Не для протокола: наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина, — заявил Ельцин.

Первый президент России добавил, что в Верховной раде есть депутаты, придерживающиеся националистических взглядов.

В Верховной раде есть группа. Это крайние националисты, они называются [Народный] Рух [Украины]. У них есть влияние, но нет большинства в парламенте. Рух оказывает на него [Кравчука] серьезное давление, — сказал Ельцин.

По данным «Архива по национальной безопасности», тема отношений с Украиной затрагивалась практически во всех разговорах представителей руководства США и РФ.

Ранее журналист Дэвид Саттер заявил, что США могли бы предотвратить украинский конфликт, если бы увидели Россию такой, какая она есть. По его мнению, РФ достигает своих целей любым путем, как в политике, так и ходе военных действий. В частности, он вспомнил о политике бывшего президента России Бориса Ельцина, пути Владимира Путина к посту президента, а также чеченскую войну.