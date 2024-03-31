В США раскрыли детали убийства летчика-перебежчика Кузьминова в Испании NYT: убийцы летчика-перебежчика Кузьминова в Испании выпустили в него шесть пуль

Фото: Vladyslav Musiienko/AP/TASS

Максим Кузьминов

Убийцы летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, выпустили в него шесть пуль, после чего переехали тело на машине, пишет New York Times со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании. Труп пилота-перебежчика был обнаружен в феврале в курортном городе Вильяхойосе, где проживает много украинцев, отмечает NYT.

Здесь, в Испании, обычно не принято так расстреливать людей, чтобы производилось так много выстрелов. Все эти признаки указывают, что преступление было хорошо организовано, что за этим стояли профессионалы, — сказал шеф полиции Вильяхойосы Пепе Альварес.

По данным издания, 13 февраля в гараж под домом, в котором жил Кузьминов, заехал белый Hyundai Tucson, в котором находились двое мужчин. Они прождали его несколько часов, пока наконец около 16:20 по местному времени Кузьминов не заехал в гараж. Когда он вышел из машины, двое незнакомцев окликнули его и начали стрелять.

Внедорожник, на котором приехали убийцы, был обнаружен неподалеку от места преступления. Двое киллеров в капюшонах попали на камеры наблюдения. По словам представителей полиции, это явно были профессионалы, которые выполнили свою миссию и быстро исчезли.

Кузьминов вел в Испании «нескромную жизнь», рассказал журналистам один из высокопоставленных чиновников испанской гвардии. По его словам, Кузьминов ходил по барам, в которых всегда много русских и украинцев, и спускал деньги, полученные от Киева за отступничество и угон военного вертолета. По городу он передвигался на Mercedes S Class.