В США раскрыли детали инцидента с дроном над Черным морем NYT: упавший в Черное море американский дрон-разведчик не был оснащен вооружением

Фото: Cpl. Mitchell Austin/U.S Marines / Keystone Press Agency / Global Look Press

Упавший в Черное море американский дрон-разведчик MQ-9 Reaper не был оснащен вооружением, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона. Он рассказал журналистам, что данные беспилотники могут нести ракеты Hellfire. Источник в американском оборонном ведомстве добавил, что дрон вел наблюдение примерно в 75 милях (120 км) к юго-западу от Крыма.

Беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот летательный аппарат не был оснащен оружием и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма, — рассказал собеседник издания.

Он при этом не стал раскрывать детали полета аппарата, а также его цели и задачи.

Ранее Министерство обороны РФ раскрыло детали инцидента с дроном США над Черным морем. После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители, в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что истребители не вступали в контакт с беспилотником и не применяли бортовое вооружение.

По версии европейского командования ВС США, дрон Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27. Один из них при выполнении маневра повредил винт беспилотника. Это вынудило американскую сторону сбить собственный БПЛА, который упал в международных водах.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс сообщил в ходе брифинга, что в дипломатическое ведомство вызван российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам Прайса, дипломату выразят резкое неудовлетворение американской стороны ввиду «непрофессионального перехвата» дрона.