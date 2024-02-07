В США раскрыли, что грозит Карлсону за интервью с Путиным Newsweek: ЕС может ввести санкции против Карлсона из-за интервью с Путиным

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Такер Карлсон

ЕС может рассмотреть включение американского журналиста Такера Карлсона в санкционный список из-за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших евродепутатов. Так, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт высказал мнение, что работа Карлсона в Москве может привести к конфликту экс-ведущего Fox News с Брюсселем.

Поскольку Путин — военный преступник, и ЕС вводит санкции против всех, кто ему помогает, то будет логично, если Служба внешних действий ЕС рассмотрит его дело, — заявил изданию Верхофстадт.

Служба внешних действий ЕС (EAS) является дипломатическим подразделением блока, отвечающим за внешнюю политику, как уточняют в публикации. Для включения человека в санкционный список ЕС, нужно представить в EAS доказательства для проверки, и если их будет достаточно, дело направят в Евросовет, который принимает окончательное решение о введении санкций.

Он больше не репортер, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле и того, который наиболее опасен для нашего мира и безопасности, — сказал Гарикано.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия должна защитить Карлсона, учитывая нападки, которым его подвергли в США из-за интервью с Путиным. Парламентарий также назвал призывы лишить журналиста американского гражданства весьма странными.