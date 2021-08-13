Байдена раскритиковали за желание уйти в отпуск

Глава Белого дома Джо Байден решил уйти в двухнедельный отпуск. Это вызвало шквал критики среди сенаторов, конгрессменов и простых граждан, сообщает KP.RU cо ссылкой на Fox News.

Политика обвинили в нежелании контролировать ситуацию в Афганистане, а также на границе США. Критики президента считают, что он не может позволить себе отдых, когда талибы ведут наступление в Афганистане, а Штаты столкнулись с проблемой мигрантов. Всего в июле этого года из Мексики в страну нелегально прибыли 212 тысяч нелегалов, что является рекордом.

Ещё один повод для недовольства: высокий уровень заболевших коронавирусной инфекцией. Число заболевших растёт в южных штатах: максимальные значения госпитализаций зафиксированы в Алабаме и Миссисипи. Не всё хорошо и с американской экономикой — рост цен составил 7,8%, что привело в ужас экономистов.

Несмотря на такие проблемы в стране, Байден всё же решил отдохнуть. Планировалось, что отпуск пройдёт в официальной резиденции президентов США в штате Мэриленд, но политик передумал и решил отдыхать у себя дома.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал план Байдена по бюджету и развитию инфраструктуры. Он назвал его «планом по уничтожению Америки». Экс-президент уверен, что вскоре в стране поднимутся налоги и взлетят вверх цены на многие повседневные товары. Политик призвал жителей страны очнуться и посмотреть, что «Америку грабят при свете дня».