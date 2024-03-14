В США расценили слова Макрона об отправке войск как провокацию конфликта AC: слова Макрона об отправке военных на Украину провоцируют конфликт с Москвой

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат на Украину провоцируют конфликт с Россией, пишет обозреватель издания The American Conservative Дуг Бандоу. В статье отмечается, что предложение Макрона способно привести к более широкому и разрушительному конфликту. Вашингтону и Брюсселю вместо этого следует сосредоточиться на том, чтобы решить конфликт мирным путем, считает автор.

Франция хочет начать войну с Россией, по крайней мере, так кажется. Возможно, Эммануэль Макрон воображает себя реинкарнацией Наполеона в своей решимости превратить свою страну в великую державу, — пишет он.

Ранее Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. В Кремле заявили, при таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным.

До этого посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские военные ведут активную работу с личным составом ВСУ и помогают с использованием новейших вооружений, из чего можно сделать вывод, что Великобритания втянута в украинский конфликт сильнее, чем другие страны НАТО. Дипломат отметил, что Лондон при этом не решится на массовую отправку войск на Украину.