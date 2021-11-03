В США проверят версию о человеке со шприцем во время давки на фестивале

В американском штате Техас во время музыкального фестиваля Astroworld в давке погибли восемь человек. Полиция проверяет информацию о мужчине, который якобы что-то вколол охраннику, пытавшемуся утихомирить толпу. Об этом сообщает ВВС.

Охранник потерял сознание, ему оказали помощь медики, введя антидот наркотических анальгетиков. Врачи зафиксировали на шее охранника отметку, напоминающую след от шприца.

В результате давки десятки человек пострадали. Охранники не справлялись с потоком раненых. Только с ушибами и ссадинами обратились не менее 300 человек.

Ранее сообщалось, что фестиваль собрал около 50 тысяч зрителей. Давка началась во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Госпитализация потребовалась 17 зрителям, у 11 из них была остановка сердца, заявили в правоохранительных органах. Второй день фестиваля был отменён.

Из-за чего началась давка, на данный момент так и неизвестно. Проводится расследование чрезвычайного происшествия.