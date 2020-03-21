ВВП США может снизиться на 4–10% во втором квартале 2020 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что журналисты
В публикации приведены три прогноза относительно того, как изменится ВВП США в годовом выражении во втором квартале: пессимистический, базовый и оптимистический. Первый предполагает снижение указанного показателя на 10%, второй — на 7%, третий — на 4%. В третьем квартале, согласно негативному прогнозу, ВВП США сократится на 3,8%, а в четвёртом квартале ожидается снижение на полпроцента. И лишь оптимистический прогноз говорит о росте в четвёртом квартале на 3,1%.
При этом предполагается, что число рабочих мест в США в течение года уменьшится в среднем на 5 млн человек.
Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк России нулевой рост ВВП и инфляцию выше 6% из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков.
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