https://static.news.ru/photo/43ac581c-6ba8-11ea-ad40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter G Arce Sr Grindstone Medi/Global Look Press

ВВП США может снизиться на 4–10% во втором квартале 2020 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что журналисты издания опросили 34 экономиста. Все они полагают, что в США «рецессия будет почти наверняка».

В публикации приведены три прогноза относительно того, как изменится ВВП США в годовом выражении во втором квартале: пессимистический, базовый и оптимистический. Первый предполагает снижение указанного показателя на 10%, второй — на 7%, третий — на 4%. В третьем квартале, согласно негативному прогнозу, ВВП США сократится на 3,8%, а в четвёртом квартале ожидается снижение на полпроцента. И лишь оптимистический прогноз говорит о росте в четвёртом квартале на 3,1%.

При этом предполагается, что число рабочих мест в США в течение года уменьшится в среднем на 5 млн человек.

Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк России нулевой рост ВВП и инфляцию выше 6% из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков.