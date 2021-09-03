В США призвали приостановить ревакцинацию

Чиновники в сфере здравоохранения США призвали Белый дом приостановить ревакцинацию населения от коронавируса. Об этом пишет RT.
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В частности, о приостановке говорят представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Для ревакцинации населения они могут порекомендовать только Pfizer, остальные препараты они ещё не успевают проверить. В связи с этим специалисты просят отложить ревакцинацию граждан США, которая назначена на 20 сентября.
Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что при ревакцинации от коронавируса побочные эффекты остаются такими же, как и при первом введении вакцины.