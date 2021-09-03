В США призвали приостановить ревакцинацию

Чиновники в сфере здравоохранения США призвали Белый дом приостановить ревакцинацию населения от коронавируса. Об этом пишет RT.

Они просят администрацию президента страны Джо Байдена отложить распространение новых доз препаратов от вируса по причине того, что пока неизвестно, будут ли безопасны для здоровья повторные дозы различных препаратов, ведь их безопасность при повторном введении ещё не доказана.

В частности, о приостановке говорят представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Для ревакцинации населения они могут порекомендовать только Pfizer, остальные препараты они ещё не успевают проверить. В связи с этим специалисты просят отложить ревакцинацию граждан США, которая назначена на 20 сентября.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что при ревакцинации от коронавируса побочные эффекты остаются такими же, как и при первом введении вакцины.