В США призвали «перетянуть» Москву на сторону Вашингтона

https://static.news.ru/photo/79ef860a-545b-11eb-b70e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Объединение усилий США и России позволит сбалансировать мощь Китая. На данный шаг Вашингтону следует пойти, поскольку с Пекином планирует сближаться Евросоюз.

Такое мнение высказал американский аналитик Джеймс Дюрсо в статье, опубликованной в газете The Hill.

Автор статьи считает, что Брюссель и Вашингтон в «идеальном мире» состояли бы в одном блоке. Однако недавно заключено инвестиционное соглашение между Китаем и Евросоюзом. В этой ситуации США должны напомнить Брюсселю, что деятельность европейских компаний, в которые «успел проникнуть Китай», будет серьёзно проверена при их попытке вести дела в Новом Свете.

Если Европа продолжит настаивать на своей «стратегической автономии», Вашингтону следует исполнить это её желание, выведя своих военных из Европы. Без американских военных НАТО — ничто, — отметил Дюрсо.

Аналитик добавил, что Вашингтону следует оказать давление на Брюссель, чтобы разрушить новые отношения с Пекином, пока инвестиционное соглашение Евросоюза и Китая не утверждено окончательно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году отношения России и Европы продолжили ухудшаться. Во многом пророческим жестом стало закрытие границ Шенгенской зоны, которые так и не открылись для большинства россиян к концу года. В августе был, предположительно, отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, и окно в Европу, без того работавшее с перебоями, кажется, окончательно захлопнулось.