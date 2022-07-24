В США призвали перестать винить во всём Россию Экс-сенатор США Ричард Блэк призвал Белый дом перестать винить во всём Россию

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Бывший сенатор США отставной полковник Ричард Блэк написал на своей странице в Twitter, что власти и население США должны перестать винить во всём Россию. Он пояснил, что не Кремль ввёл ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа, а конгресс. Он добавил, что Вашингтон также причастен к тому, что Германия не запустила «Северный поток — 2».

Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома, — возмутился Блэк.

Он отметил, что принятые санкции не разрушили экономику России, а, наоборот, сделали её сильнее. По его словам, Москва быстро переориентировалась к работе в новых условиях.

Англо-немецкий историк Катя Хойер в статье для британского еженедельного журнала The Spectator ранее написала, что Германия «попала в ловушку Путина» из-за антироссийских санкций. Автор материала при этом уточняет, что Берлин сам создал эту ловушку, из которой «нет лёгкого выхода». Она добавила, что общая мораль населения падает, а главной темой стали цены на энергоносители. Она призвала немецкое правительство взять на себя ответственность за принятые решения по российским энергоресурсам и подготовить рядовых немцев к «суровой зиме».