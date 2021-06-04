В США призвали КНР раскрыть данные заболевших в лаборатории в Ухани

https://static.news.ru/photo/90cfaeae-c508-11eb-886b-96000091f725_660.jpg Энтони Фаучи Фото: Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Global Look Press

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал власти Китая обнародовать медицинские данные девяти человек, чьё недомогание предшествовало пандемии коронавируса. Среди них есть трое сотрудников лаборатории в городе Ухань, сообщает Financial Times.

Я хотел бы увидеть медицинские записи трёх человек, которые, как сообщалось, заболели в 2019 году. <..> Они действительно заболели, и если да, то чем они заболели? — задался вопросом Фаучи.

Он напомнил, что в 2012 году шесть китайских горняков посетили пещеру с летучими мышами, после чего почувствовали недомогание. Позже трое из них скончались. Сотрудники Уханьского института впоследствии посещали эту пещеру. Фаучи также хотел бы ознакомиться с медицинскими данными этих заболевших горняков.

Был ли у этих людей вирус? Что это было? — заявил главный инфекционист США.

Он допускает, что Sars-Cov-2 мог появиться в этой пещере либо стал распространяться естественным путём, а потом «прошёл через лабораторию».

В США продолжают муссироваться темы лабораторного происхождения коронавируса. В частности, разведывательное сообщество страны заявило, что вирус мог передаться от животного к человеку либо появиться из лаборатории. Глава Белого дома Джо Байден потребовал от разведки в течение 90 дней предоставить окончательную версию происхождения коронавируса.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. В дальнейшем выяснилось, что причиной заболевания стал новый коронавирус, получивший название SARS CoV-2.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте опубликовала доклад после поездки с группой экспертов в Ухань. Версия об утечке вируса из лаборатории была названа крайне маловероятной. Основная гипотеза — коронавирус передался человеку от мышей через другое животное. При этом в ВОЗ не смогли не только установить это животное, но даже приблизительно определить, где произошла первая вспышка вируса.