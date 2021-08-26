В США призвали Киев не настаивать на санкциях по «Северному потоку — 2»

Украине не следует добиваться санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать российско-немецкий проект «Северный поток — 2». Об этом в колонке для портала Kyiv Post заявил бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер.

Дипломат признал Украину главной проигравшей стороной от запуска газопровода. Президент США Джо Байден также противостоит реализации проекта, но не хочет рисковать отношениями с союзниками, вводя санкции против компаний из Европы, пояснил Пайфер.

Он считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не надо действовать на раскол отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева, — посоветовал бывший посол.

Ранее стало известно, что бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обиделся на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Причина — она не «отстояла» позицию Киева по «Северному потоку — 2». По словам экс-министра, визит канцлера в Киев был попыткой «подкупить» украинцев.