В США призвали к принятию трудных решений по Украине Hill: Запад и Киев должны согласиться на трудные решения ради мира с Россией

Фото: МО Украины

США и Украине необходимо скорее начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, несмотря на связанные с этим шагом «трудные решения» для Киева и Вашингтона, пишет газета The Hill. В материале отмечается, что попытки ВСУ нанести поражение Вооруженным силам РФ обречены на провал, поскольку российская армия обладает значительным преимуществом на фоне стремительного ухудшения позиций Киева.

Белый дом <...> может и должен серьезно заняться подготовкой почвы, в тесной консультации с Киевом и европейскими союзниками, для ускорения прекращения этой войны путем переговоров <...>. Это потребует от западных и украинских лидеров принять трудные решения сейчас, — говорится в публикации.

Ранее политолог Олег Постернак заявил, что власти Украины заговорили о возможности мирных переговоров, поскольку социологические опросы свидетельствуют об усталости украинцев от боевых действий. По его словам, смена победоносной риторики Киева произошла, когда украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал саммит в Швейцарии.

В свою очередь экс-помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург заявил, что союзники Киева должны инициировать начало мирных переговоров с Москвой, чтобы спасти Украину. По его мнению, это единственная возможность для киевских властей, которая позволит избежать разрушения страны.