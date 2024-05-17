В США признали успехи России по сравнению с контрнаступлением Киева WP: РФ взяла под свой контроль больше территории, чем Киев при контрнаступлении

Фото: МО РФ

Российской армии в ходе недавних событий в зоне специальной военной операции удалось взять под свой контроль больше территорий, чем Вооруженным силам Украины во время контрнаступления в 2023 году, пишет The Washington Post. Газета ссылается на заявления и выводы американских экспертов, которые не связаны с властями США.

Россия захватывает больше территории, чем Украина освободила при контрнаступлении 2023 года, — указано в сообщении.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил уверенность в том, что у армии России достаточно ресурсов и сил, чтобы выйти к реке Днепр. Он добавил, что для украинской стороны на поле боя складывается плохая ситуация, и вопрос потери Днепра для ВСУ является лишь делом времени.

До этого глава Харьковской области Виталий Ганчев признал, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль более 200 квадратных километров в регионе. Он добавил, что сейчас военные операции проводятся в городе Волчанск.

Также Министерство обороны России ранее сообщило, что группировка российских войск «Днепр» полностью взяла под контроль населенный пункт Работино. Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.